"¡Sería espectacular!”, Majo Aguilar revela que sueña con hacer una colaboración con Luis Miguel

Majo Aguilar se declaró fan de Luis Miguel y respondió si le gustaría cantar alguna vez con ‘El Sol’. ¿Por qué Majo Aguilar hizo su propia versión de “Por debajo de la mesa”? ¿Por qué Majo Aguilar no hace alarde de su apellido? ¡Ojo a lo que confesó sobre la experiencia que vivió al cantar frente a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en México!