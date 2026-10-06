"¡Alto a la violencia!”, El reportero Issi Garza acusa a la seguridad de Marisela de agresión física.

El reportero Issi Garza intentó entrevistar a Marisela en un aeropuerto de Estados Unidos, pero el encuentro terminó en tensión con el equipo de seguridad de la cantante. Ante las opiniones encontradas, el reportero explicó cómo sucedieron los hechos. ¿Por qué subió de tono el encuentro con Marisela? Aquí todos los detalles.