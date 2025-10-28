inklusion logo Sitio accesible
"¡Te la comes junto con la mamá!”, Carlos Espejel reaccionó a la polémica de Cazzu y Nodal sobre su hija Inti

Luego de que Cazzu y Christian Nodal disputaran públicamente temas de manutención de su hija Inti, Carlos Espejel compartió su opinión tras vivir una situación similar. Además, compartió cómo arregló las cosas con su ex, cuidado el bienestar de su hijo Fausto.

