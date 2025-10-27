"¡Me parece un descaro!”, Cazzu reacciona al reciente comunicado de los abogados de Nodal

Cazzu rompió el silencio y revela que se sintió atacada con el más reciente comunicado de los abogados de Christian Nodal, donde desmienten lo que ella ha declarado sobre Inti. Entre otras cosas, aseguró que tiene pruebas que ‘no le gustaría’ utilizar para defenderse y explicó por qué Inti no vio a su padre durante su estancia en México.