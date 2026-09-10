Con Peras y Manzanas: se cumple un año de la tragedia de La Concordia y la prisión preventiva de los presuntos responsables del multihomicidio de Jonathan Meléndez y familia
Se cumple un año de la tragedia del puente de La Concordia, los avances en el caso del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Lo que sucedió en la audiencia de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, vinculados a proceso por el multihomicidio del tecladista de Jonathan Meléndez y su familia; se cumple un año de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia; todo explicado Con Peras y Manzanas.