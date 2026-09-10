Niurka se quejó de Azalia con Kunno en La Granja VIP, ¡pero él la traicionó y ya le contó todo! (VIDEO)
Todo parece indicar que la alianza de Kunno con Azalia ya está cerrada y ya hasta puso en evidencia a Niurka como muestra de su lealtad en La Granja VIP.
Luego de su confrontación con Azalia en La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka se quedó con un mal sabor de boca y habló de esta situación con Kunno, a quien le dijo que no comprendía del todo la actitud de “La Negra”. Lo que sin duda no se esperaba, es que el influencer no sabría guardar este secreto y en cuanto se separaron, se fue a contarle todo a su amiga, para hacerla entender que debe estar atenta y defenderse de los ataques.