Niurka se quejó de Azalia con Kunno en La Granja VIP, ¡pero él la traicionó y ya le contó todo! (VIDEO)

Luego de su confrontación con Azalia en La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka se quedó con un mal sabor de boca y habló de esta situación con Kunno, a quien le dijo que no comprendía del todo la actitud de “La Negra”. Lo que sin duda no se esperaba, es que el influencer no sabría guardar este secreto y en cuanto se separaron, se fue a contarle todo a su amiga, para hacerla entender que debe estar atenta y defenderse de los ataques.