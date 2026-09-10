¿Yordi Rosado sufrió censura por la entrevista a Luis de Llano? Esto reveló el conductor

Yordi Rosado se pronunció sobre la detención y liberación de Luis de Llano, eventos derivados de la sentencia que le dictaron por el caso de Sasha Sokol, a raíz de la entrevista que el conductor le concedió al productor en 2022. Yordi Rosado reconoció la resiliencia y valentía de Sasha Sokol para contar su historia. ¿Luis de Llano intentó censurar a Yordi Rosado? Esto contestó el conductor, quien dejó abierta la puerta para recibir a Sasha Sokol en su podcast.