¡Con tripas y trompa de cerdo! Chef al Instante nos regaló dos batallas épicas con flautas muy peculiares
En Chef al Instante, Mauricio Barcelata y Patricio Borghetti cocinaron flautas con tripas de cerdo; Jorge Nieto y Ricardo Casares hicieron lo propio con trompa de cerdo. ¡Imperdible!
TV Azteca
Se encendieron las parrillas de Chef al Instante, donde Mauricio Barcelata y Patricio Borghetti se midieron preparando flautas con tripas de cerdo, mientras que Jorge Nieto y Ricardo Casares hicieron lo propio con otro ingrediente peculiar, trompa de cerdo. ¡Ojo a las salsas y a las dificultades a las que se enfrentó Ricardo!
