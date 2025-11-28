¡Pambazos con chinicuiles y hongos enoki! Así cocinaron en Chef al Instante

¡Parrillas encendidas y mandiles listos! En este capítulo de Chef al Instante se enfrentaron Kristal vs. Oskarín y Luz Elena vs. Lorena Della. Ambas parejas prepararon pambazos con ingredientes fuera de serie. ¿Quién para avanzar a la siguiente ronda? ¡No pierdas detalle de la exigente competición culinaria!