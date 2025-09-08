inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Los mejores chiles en nogada del mundo! Ingredientes, receta paso a paso y tips para el mejor sabor

Rahmar nos comparte los ingredientes y la receta paso a paso para preparar los mejores chiles en nogada, capeados o sin capear. ¡Ojo con los tips para la nogada!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡De Puebla para el mundo! Rahmar nos comparte los ingredientes y la receta paso a paso para preparar los mejores chiles en nogada, capeados o sin capear. ¡Toma nota y mucho ojo con los tips para la nogada!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×