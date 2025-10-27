¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar andan tan cariñosos? ¡Ojo a lo que reveló Flor Rubio!

Durante un reciente concierto en Monterrey, Christian Nodal y Ángela Aguilar transformaron el escenario en una ‘luna de miel’, pues la apasionada pareja no dejó de demostrarse su amor con besos y miradas. Cabe mencionar que, entre sus seguidores, se dice que ya estarían esperando la llegada de la ‘cigüeña’. ¡Ojo a lo que reveló Flor Rubio!