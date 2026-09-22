Mónica Escobedo sufre LESIÓN; un animal la tiró en La Granja VIP
Una de las Granjeras generó gran preocupación en La Granja VIP ya que sufrió un golpe por parte de un animal, hecho que provocó fuerte impacto en todos.
Este martes los Granjeros estuvieron conviviendo con animales y de la mano de un veterinario estuvieron recibiendo información sobre el cuidado de estos, sin embargo se vivió un momento de tensión y preocupación cuando Mónica Escobedo sufrió una lesión por parte de una cabra. A pesar de que el golpe no causó un daño grave el dolor fue fuerte y causó mucha preocupación entre los Granjeros, mismos que la auxiliaron en el momento.