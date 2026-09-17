Tío Pepe anuncia las labores del día y sorprende con noticia sobre el nuevo integrante de La Granja VIP

En la caballeriza y la maternidad de La Granja VIP, Tío Pepe reunió a los granjeros para explicarles las labores que tendrán que realizar durante el día. Entre las indicaciones estuvieron las tareas de limpieza, organización y decoración de los espacios, además de preparar composta para aprovechar los residuos de las actividades de la granja. Mientras les explicaba qué debían hacer, Tío Pepe también compartió un dato que llamó la atención: la yegua que se encuentra en la maternidad está esperando una cría y él ya tiene calculado aproximadamente en cuántos meses podría parir. Así, entre trabajo y cuidados, los granjeros también se preparan para recibir a un nuevo integrante de la familia animal.