¿Adrián Marcelo y Gala Montes juntos en un nuevo proyecto? ¡Esto reveló el conductor regiomontano!

Dejando de lado su enemistad con Gala Montes, Adrián Marcelo reaccionó al polémico comportamiento que la actriz ha mostrado las últimas semanas en sus redes sociales. El influencer considera que el uso excesivo de redes sociales podría estar afectado la vida de la actriz. Además, el conductor regiomontano reveló que desde hace varios meses ha estado en contacto con Gala Montes con la intención de reunirse para hacer las paces y considerar la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto.