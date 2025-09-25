Además de evitar cualquier tipo de humo, ¿cómo debemos cuidar los pulmones? El neumólogo Luis Septién responde todas las dudas
En el marco del Día Mundial del Pulmón, el neumólogo Dr. Luis Septién, nos orienta para detectar anomalías a buen tiempo y nos explica cómo debemos cuidar los pulmones. ¡Ojo con la tos y la dificultad para respirar!
