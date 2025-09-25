inklusion logo Sitio accesible
Además de evitar cualquier tipo de humo, ¿cómo debemos cuidar los pulmones? El neumólogo Luis Septién responde todas las dudas

En el marco del Día Mundial del Pulmón, el neumólogo Dr. Luis Septién, nos orienta para detectar anomalías a buen tiempo y nos explica cómo debemos cuidar los pulmones.

