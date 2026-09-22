"¡Maravillosas!”, Mitzy revela cómo fue trabajar con Danna y Belinda en el vestuario de Mentiras All Stars

Orgulloso es como se siente Mitzy de que Danna haya lucido una de sus creaciones en su debut como ‘Yuri’ en el musical Mentiras All Stars en el Coloso de Reforma. En exclusiva, compartió cómo fue el trabajo de ambos para concretar el diseño del famoso vestido azul y adelantó qué participación tendrá la cantante en la confección del resto de vestuario que usará para la puesta en escena. Además de Danna, el diseñador reveló que recibió de la cantante y Belinda palabras de respeto y admiración.