“Los papás no se dan cuenta del daño que te hacen”; Yuri se sincera sobre la difícil relación con su padre

Yuri se hizo presente en la premiere del documental “Él me llama su hija”, que reúne testimonios sobre la difícil relación entre las mujeres y sus padres. En exclusiva para Ventaneando, la artista se sincera sobre su experiencia propia: “Hubo mucho abuso en casa (...) Los papás no se dan cuenta del daño que te hacen”; reveló. Aquí la entrevista completa.