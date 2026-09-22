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“Los papás no se dan cuenta del daño que te hacen”; Yuri se sincera sobre la difícil relación con su padre

Yuri acudió a la premiere del documental “Él me llama su hija”, que reúne testimonios sobre la difícil relación entre las mujeres y sus padres.

Yuri se hizo presente en la premiere del documental “Él me llama su hija”, que reúne testimonios sobre la difícil relación entre las mujeres y sus padres. En exclusiva para Ventaneando, la artista se sincera sobre su experiencia propia: “Hubo mucho abuso en casa (...) Los papás no se dan cuenta del daño que te hacen”; reveló. Aquí la entrevista completa.

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