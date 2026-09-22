Natalia le pone un alto a Julio Camejo en La Granja VIP, ¡no le gusta que quiera dar órdenes! (VIDEO)
Aunque Natalia quiso explicarle a Julio que los Granjeros ya habían tomado una decisión, se desesperó porque no le hizo caso y prefirió dejarlo hablando solo.
Natalia Alcocer ya demostró que tiene un carácter fuerte y que no está dispuesta a dejarse de nadie en La Granja VIP. Para muestra, la tajante reacción que tuvo con Julio Camejo cuando quiso llegar a darles órdenes sobre cómo hacer sus tareas. En ese momento, “La Vikinga” le dijo que todo se estaba haciendo por votaciones, pero al ver que el Granjero seguía imponiendo su opinión, lo dejó con la palabra en la boca y se fue sin responderle a ninguna de sus instrucciones.