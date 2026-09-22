"¡Yo no la conocía... me trató mal!”, María Karunna arremete contra Manelyk y lanza un ‘dardo’ a los influencers de La Granja VIP

Pablo Montero conoció más a los granjeros en una tensa dinámica, donde no faltaron las confrontaciones en la fogata; Niurka se midió ante ‘Mono’ tras una fuerte discusión entre ambos y los mejores momentos de La Granja VIP del 21 de septiembre 2026. Además, María Karunna habló de su legado y nominación a Manelyk, tras su reciente eliminación del reality.