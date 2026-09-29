¡Exclusiva! Marco Chacón revela si él y Maribel Guardia han pensado en perdonar a Imelda Tuñón

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, se ha convertido en un pilar importante para que la actriz no se hunda en el dolor y la tristeza tras la pérdida de su hijo Julián Figueroa. En entrevista exclusiva, Marco Chacón reveló si han pensado en perdonar a Imelda Tuñón tras los polémicas que han enfrentado. ¿Qué motivó a Imelda Tuñón a los enfrentamientos en tribunales contra ellos? ¿Cómo se mantiene Maribel Guardia al pendiente de su nieto? Esto reveló Marco Chacón, quien también habló de la depresión que ha enfrentado la consagrada actriz.