"¡Si no nos caemos bien, pues actuamos!”, Alessandra Rosaldo aconseja a Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Ante la ocurrencia de José Eduardo Derbez de enfrentar a Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo en el ring, la cantante aclaró si estaría dispuesta a subirse a esa ‘pelea’. Además, Alessandra Rosaldo reaccionó a los rumores sobre una posible separación entre el actor y Paola Dalay y envió un consejo a Alicia Villarreal y Arturo Carmona sobre la llegada del bebé de Melenie. ¡Ojo a lo que reveló la mamá de Alessandra sobre Eugenio Derbez!