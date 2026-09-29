“Vamos por ellos": Niurka le hace una inesperada propuesta a Azalia para sacar ventaja en La Granja VIP (VIDEO)

En La Granja VIP todo cambia y siempre pueden surgir sorpresivas alianzas. Para muestra, la oferta que Niurka le planteó a Azalia de cara al Miércoles de Asamblea, pues considera que es crucial que se pongan de acuerdo para no desperdiciar votos. Y el nombre que inevitablemente salió a relucir, fue el de Natalia Alcocer, queya tuvo problemas con los dos equipos.