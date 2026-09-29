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¡Fuera malas vibras! Bebeshita y Julio Camejo se hacen una LIMPIA tras quedar nominados

Bebeshita y Julio Camejo intentan por todos los medios quitarse las malas energías y evitar salir de La Granja VIP.

Tras el golpe de quedar nominados juntos, primero Daniela recibió la nominación de Carlos Trejo, y luego Julio la dinámica en parejas, Bebeshita y Camejo decidieron sacudirse las malas energías . Atados por la prueba, la dupla realizó un ritual de “limpia” para alejar las vibras negativas, renovar su espíritu competitivo y enfrentar con la mejor actitud las votaciones del público.

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