¡Fuera malas vibras! Bebeshita y Julio Camejo se hacen una LIMPIA tras quedar nominados
Bebeshita y Julio Camejo intentan por todos los medios quitarse las malas energías y evitar salir de La Granja VIP.
Tras el golpe de quedar nominados juntos, primero Daniela recibió la nominación de Carlos Trejo, y luego Julio la dinámica en parejas, Bebeshita y Camejo decidieron sacudirse las malas energías . Atados por la prueba, la dupla realizó un ritual de “limpia” para alejar las vibras negativas, renovar su espíritu competitivo y enfrentar con la mejor actitud las votaciones del público.