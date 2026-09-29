¡Fuera malas vibras! Bebeshita y Julio Camejo se hacen una LIMPIA tras quedar nominados

Tras el golpe de quedar nominados juntos, primero Daniela recibió la nominación de Carlos Trejo, y luego Julio la dinámica en parejas, Bebeshita y Camejo decidieron sacudirse las malas energías . Atados por la prueba, la dupla realizó un ritual de “limpia” para alejar las vibras negativas, renovar su espíritu competitivo y enfrentar con la mejor actitud las votaciones del público.