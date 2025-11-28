Así honró Stephanie Salas a Silvia Pinal en su aniversario luctuoso
Siguiendo el ejemplo de su maestra, Stephanie Salas honró a su abuela Silvia Pinal en los escenarios y fue cuestionada sobre la misa de su aniversario luctuoso.
Siguiendo el ejemplo de su gran maestra, Stephanie Salas honró a su abuela Silvia Pinal en los escenarios y fue cuestionada sobre la misa que habría organizado Efigenia Ramos en honor al primer aniversario luctuoso de la última diva del cine mexicano.
