inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Así honró Stephanie Salas a Silvia Pinal en su aniversario luctuoso

Siguiendo el ejemplo de su maestra, Stephanie Salas honró a su abuela Silvia Pinal en los escenarios y fue cuestionada sobre la misa de su aniversario luctuoso.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Siguiendo el ejemplo de su gran maestra, Stephanie Salas honró a su abuela Silvia Pinal en los escenarios y fue cuestionada sobre la misa que habría organizado Efigenia Ramos en honor al primer aniversario luctuoso de la última diva del cine mexicano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×