“Respeta a tu esposa": Niurka le pone un alto a Mono Osuna por una polémica propuesta en La Granja VIP (VIDEO)

Ahora que Mario “Mono” Osuna ya se dio cuenta de que Niurka no le cae mal realmente y se estaba dejando llevar por la competencia en La Granja VIP, aseguró que quiere mejorar su convivencia y le dijo que si vuelve a ser Capataz, se la va a llevar a la suite y le va a decir que sí en todo. Sin embargo, esta oferta no le pareció tan buena idea a la vedette y le pidió que no estuviera haciendo bromas con eso, pues él es un hombre casado y ella tiene un prometido esperándolo.