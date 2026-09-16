“Para que se vaya acostumbrando al asilo": Kevyn Contreras “Bicolor” hace FUERTE comentario a Kenny Avilés en La Granja VIP

Este miércoles, Kevyn Contreras “Bicolor” dijo a Kenny Avilés mientras ella pintaba “Para que se vaya acostumbrando al asilo” a lo que ella respondió que no quería que la llevaran. Ante esto Natalia Alcocer reaccionó pero Kenny dijo que solo lo iba a ignorar. Sin embargo, Kevyn compartió que antes de ingresar a La Granja VIP visitó un asilo, algo que le pareció una experiencia muy nostálgica. Luego de esto, los Granjeros aprovecharon para hablar sobre la vejez y el paso del tiempo.