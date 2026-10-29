“Se creen muy inteligentes”: Manelyk se BURLA de las estrategias del Equipo Disfuncional en La Granja VIP
¡No les encuentra sentido! La Granjera cuestiona las jugadas de sus rivales
Manelyk no se quedó callada tras las nominaciones y el cara a cara que protagonizaron los granjeros durante la asamblea de La Granja VIP. La participante cuestionó las estrategias del equipo disfuncional, asegurando que le parecen extrañas y que no logra entender sus decisiones. Además, lanzó una frase contundente: “Se creen muy inteligentes”. Sus comentarios provocaron reacciones de Kuno y el Mono Osuna, quienes también se burlaron de las jugadas de sus compañeros. Las nominaciones siguen generando roces dentro del reality y dejan claro que las alianzas no convencen a todos. ¿La estrategia del equipo disfuncional terminará perjudicándolos?