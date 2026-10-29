“Se creen muy inteligentes”: Manelyk se BURLA de las estrategias del Equipo Disfuncional en La Granja VIP

Manelyk no se quedó callada tras las nominaciones y el cara a cara que protagonizaron los granjeros durante la asamblea de La Granja VIP. La participante cuestionó las estrategias del equipo disfuncional, asegurando que le parecen extrañas y que no logra entender sus decisiones. Además, lanzó una frase contundente: “Se creen muy inteligentes”. Sus comentarios provocaron reacciones de Kuno y el Mono Osuna, quienes también se burlaron de las jugadas de sus compañeros. Las nominaciones siguen generando roces dentro del reality y dejan claro que las alianzas no convencen a todos. ¿La estrategia del equipo disfuncional terminará perjudicándolos?