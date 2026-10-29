"¡Nunca estuvo en el hospital”, Jesusa, hija de Jesús Ochoa revela lo que realmente le sucedió a su papá

La aparatosa caída de Jesús Ochoa durante una función de Perfume de Gardenia, ha desatado todo tipo de versiones. Durante la conferencia de prensa de Lobos, el productor Omar Suárez rompió el silencio y aclaró cuál es su estado de salud. Por otro lado, Jesusa Ochoa, hija del consagrado actor, desmintió los rumores y compartió lo que realmente sucedió.