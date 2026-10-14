¡Así reaccionó Mayte Lascurain de Pandora al trastorno de Aleks Syntek!

Mayte Lascurain reaccionó a los cuestionamientos sobre Aleks Syntek, quien fue diagnosticado con un trastorno psicótico y sorprendió al aparecer junto a Dani Flow, pese a sus críticas al reguetón. Por otro lado, la cantante recordó un consejo que recibieron las Pandora de Laureano Brizuela y destacó la importancia de cuidar la salud mental.