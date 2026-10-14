Venga La Alegría | Programa 14 de octubre 2026 Parte 1 | Laura Zapata se dice lista para su pleito legal contra Kunno y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de octubre 2026, parte 1: Laura Zapata rompe el silencio sobre los romances en su familia, Sylvia Pasquel tomará acciones legales contra quienes la involucraron en un triángulo amoroso con su fallecida hermana, Érika Zaba revela si haría las paces con Mariana Ochoa, Édgar Vivar asegura que tiene su testamento en orden previo a someterse a cirugía y las aventuras de Lauro en Acción.

También, Luz Elena estrenó la sección Un rayito de luz con temas de infidelidad, los experimentos de Inter ¿Neta?, Laura Zapata advierte que está lista para retomar sus pleitos legales, Litzy reacciona al diagnóstico de Aleks Syntek y el Mago Ked presentó un increíble acto. Además, los mejores peinados para Halloween y el resumen más completo de La Granja VIP del 13 de octubre 2026. ¡Venga La Alegría!