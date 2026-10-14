Niurka EXPLOTA contra Kunno en La Granja VIP y lo tacha de tramposo (VIDEO)
Los equipos en La Granja VIP ya están muy marcados y por eso Niurka empezó a sospechar que Kunno podría hacer cualquier cosa con tal de beneficiarse.
De cara a la Asamblea de Nominación en La Granja VIP HOY 14 se septiembre, se llevó a cabo el Juego por el Poder del Huevo Dorado, una ventaja sumamente codiciado por todos porque ofrece llamativos beneficios. Sin embargo, las cosas se salieron de control porque a Niurka le llamó la atención que Kunno y Bebeshito parecían estar haciendo mal las cosas para que el ganador se quedara de lado contrario, donde coincidentemente, están sus principales aliados.