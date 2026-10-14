Kunno se arrepiente por sus desplantes en La Granja VIP y pide perdón avergonzado: “Te juzgué mal” (VIDEO)
Luego de darse cuenta de que se apresuró en opinar sobre uno de sus compañeros, Kunno reconoció su error y tuvo una plática muy honesta en La Granja VIP.
Kunno está mostrando una faceta auténtica en La Granja VIP, dejando ver que también se equivoca pero siempre trata de remediar cuando hace algo mal. Esto fue lo que pasó tras su pleito con Pablo Montero al llamarlo “tibio”, un adjetivo que hizo enfurecer al cantante y desató una fuerte discusión. Sin embargo, con el paso de los días, el influencer se dio cuenta de que Pablo no es tan malo como pensaba y está haciendo buen trabajo como Capataz, por lo que él también quiere apoyarlo haciendo lo que le corresponde.