Venga La Alegría | Programa 14 de octubre 2026 Parte 2 | Jason Momoa en exclusiva, los mejores juegos y mucho más
Mayte Lascurain reacciona al trastorno de Aleks Syntek, Jason Momoa reveló detalles rumbo al estreno de Street Fighter, los mejores momentos del Exatlón, mucha diversión y los mejores juegos. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de octubre 2026, parte 2: Mayte Lascurain reacciona al trastorno de Aleks Syntek, Jason Momoa reveló detalles rumbo al estreno de Street Fighter, el reportaje de Víctor Landeros y las confesiones de los conductores en El Club de los Corazones Rotos.
También, los mejores momentos del Exatlón del 13 de octubre 2026 y la increíble historia de éxito del trasplante de riñón a Adrián González Figueroa. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Quién lo tiene? ¡Venga La Alegría!