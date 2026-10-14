¡Exclusiva! Jason Momoa revela detalles del estreno de Street Fighter

Jason Momoa compartió los retos que enfrentó al formar parte de Street Fighter, la película inspirada en el videojuego donde el actor hawaiano interpretará el papel de Blanka, uno de los personajes más reconocidos del videojuego por su fuerza y su apariencia salvaje. ¿Por qué quiso mostrar una faceta distinta de Jimmy? Aquí todos los detalles que compartió Jason Momoa sobre el esperado estreno.