Ricardo Armando Navarro, de “Los Dandys”, visita Ventaneando para hablar sobre su próximo show
En Ventaneando recibimos a Ricardo Armando Navarro, director musical y primera voz de “Los Dandys”.
Los foros de Ventaneando reciben a Ricardo Armando Navarro, director musical y primera voz de “Los Dandys”. El artista se hace presente en nuestro programa para hablar sobre el próximo show de la agrupación. “Los Dandys” se presentarán en el Centro Cultural Carranza el viernes, 30 de octubre. Aquí los detalles.