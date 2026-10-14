Kristal Silva manda saludos y le llueve carrilla en el Sin Palabras

Luego de que los afectuosos saludos que Kristal Silva envió a su papá terminaran en un ‘amistoso bullying’, el Favorito y el Pueblo se dispusieron a dejarlo todo en el Sin Palabras de media semana. ¡Revive el costoso error del Capi y todas las emociones del mejor juego del mundo mundial del 14 de octubre 2026!