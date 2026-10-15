"¡Qué desastre, chicos!”, Maribel Guardia vive momentos de pánico tras un zafarrancho con la prensa

Maribel Guardia vivió un momento muy tenso al llegar al Teatro Esperanza Iris en la CDMX. La expectación de la prensa por obtener declaraciones desató el caos. Caracterizada como Catrina, Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa y confesó que desde su partida, la ofrenda de Día de Muertos tiene un significado muy especial. ¿Ya está preparada para depositar las cenizas de su hijo en el nicho que eligió? Esto contestó la consagrada actriz, quien también habló del estado de salud de Laura Bozzo.