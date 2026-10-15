¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy 15 de octubre 2026? Aquí el recuento y la actualización de la información

Laura Bozzo enfrenta un delicado momento de salud. Todo comenzó el 13 de octubre en Acapulco, cuando la conductora presentó fuertes dolores abdominales y fue ingresada de emergencia al Hospital General del puerto. Tras ser valorada, se reportó la perforación de una úlcera y un cuadro de peritonitis, por lo que fue intervenida de inmediato. A pocas horas de la cirugía, Laura Bozzo fue trasladada a la CDMX. Mientras su hija se cubrió con una cobija para evitar a la prensa, el asistente de la conductora compartió el parte médico.