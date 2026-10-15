“Tienes seis hijos regados": Mono Osuna critica SIN PIEDAD a Kevyn Contreras en La Granja VIP (VIDEO)

El Cara a Cara de La Granja VIP destapó nuevas rivalidades, incluyendo la de Mario Osuna con Kevyn Contreras, quienes se dijeron de todo en la nominación. Y aunque los dos tuvieron derecho a réplica, el Mono se sintió frustrado porque no se defendió bien de los ataques y le confesó a Azalia que, de haberlo pensado mejor, pudo ser capaz de mencionar a los hijos del comediante y cuestionarle que quiera darle lecciones de moral teniendo “tres matrimonios fallidos”.