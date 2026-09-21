¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez podrían aconsejar a Alicia Villarreal y Arturo Carmona por el embarazo de Melenie?

Ante los evidentes desacuerdos entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona para llevar la fiesta en paz por su hija Melenie y que el nieto o nieta de ambos nazca en un ambiente positivo, Victoria Ruffo fue cuestionada pues ella y Eugenio Derbez se vieron en la misma situación cuando nació la hija de José Eduardo Derbez. Esto reveló Victoria Ruffo.