Kunno defiende a Ángela Aguilar en La Granja VIP y cuenta la verdad detrás del “odio” en contra de su amiga (VIDEO)

Kunno es uno de los mejores amigos de Ángela Aguilar y Christian Nodal, a quienes ha podido conocer más allá de lo que se dice de ellos. Es por esto que aprovechó un rato en La Granja VIP para aclararar que en realidad la cantante no es la “mala persona” que se piensa y que hasta algunos rumores que existen sobre ella son falsos, como el dicho de “fan de su relación”, que asegura, realmente nunca pasó.