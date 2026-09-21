"¡No me van a perdonar... me van a hacer pedazos!”, Aleks Syntek revienta por las críticas que ha recibido

Aleks Syntek volvió a dar de qué hablar tras decir que atraviesa por un desequilibrio mental y también por despedirse de México y revelar los motivos de su decisión. El músico aseguró que ya había pedido disculpas por su comportamiento durante los festejos del grito de independencia, que fue donde detonó el escándalo. El cantante también se lanzó contra sus detractores y aseguró que las críticas lo están llevando al límite.