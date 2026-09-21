"¡No entiendo el enojo!”, Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal y envía un mensaje claro a Cibad Hernández
Luego de que Alicia Villarreal rechazara la propuesta de ‘tregua’ de parte de Arturo Carmona, el actor envío un certero mensaje a la cantante y a su pareja.
Arturo Carmona respondió a las declaraciones de Alicia Villarreal, quien aseguró que no está dispuesta a convivir con el actor cuando su hija Melenie de a luz. Además, aprovechó el momento para enviarle un certero mensaje a Cibad Hernández y defendió la cercanía que su hija Melenie mantiene con Cruz Martínez.