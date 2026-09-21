¡Vaya susto! Mientras daba un concierto en Veracruz, Alejandra Guzmán fue trasladada de emergencia al hospital

Alejandra Guzmán vivió un tremendo susto en Veracruz minutos después de haber iniciado el concierto de su gira Los Que Nos Quedamos; para sorpresa del público, la ‘Reina de Corazones’ detuvo tempestivamente el show. La cantante fue atendida por Protección Civil del lugar, quienes determinaron trasladarla al hospital. ¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán? Aquí todos los detalles.