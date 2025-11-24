¿Selectivo? Así controló Julio Preciado a la prensa durante la celebración de un establecimiento en CDMX
Mientras Julio Preciado apareció mostrándose ‘selectivo’ con los medios para controlar a la prensa, Natalia Jiménez envió un mensaje a Cazzu y Nodal.
TV Azteca
Durante la alfombra negra de los 100 años de un reconocido establecimiento en la CDMX, y tras el escándalo que protagonizó con una aerolínea, Julio Preciado apareció mostrándose ‘selectivo’ con los medios para controlar a la prensa. Por su parte, Natalia Jiménez contó cómo va el proceso de la custodia de su hija y envió un mensaje hacia Cazzu y Nodal.
Galerías y Notas Azteca UNO