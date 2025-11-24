Este es el color en tendencia para decorar tu hogar en el cierre del 2025, según la IA

Ya pasó la mitad del mes de noviembre por lo que el fin del 2025 se aproxima. Es por eso que los ciudadanos están en medio de los preparativos para Navidad y Año Nuevo, en donde la decoración del hogar toma protagonismo.

La Inteligencia Artificial (IA) también adquiere relevancia ya que es una de las fuentes más consultadas en torno a estas celebraciones del año. Esta tecnología está ayudando a las personas a definir cómo será la decoración su casa, el menú y la vestimenta a utilizar, de acuerdo a las tendencias que se imponen en el mundo.

¿Un color será tendencia en el cierre del 2025?

A través de la aplicación Gemini, se ha podido conocer que la decoración de las casas en el último tramo del 2025 tendrá a un color como el más elegido. “El color en tendencia para decorar el hogar al cierre de 2025 es el marrón suave llamado Mocha Mousse, elegido por su calidez y confort”, remarcó la IA.

Esta aplicación de Google destacó que “otras tendencias incluyen el vibrante Curry Dorado, y una paleta general de tonos neutros como el beige y el gris suave, con toques de azul cielo, verde oliva o rojo cereza, según diferentes fuentes de diseño”.

¿Qué tendencia se impone en el cierre del año?

Gemini señala que “el color Mocha Mousse es tendencia en 2025 porque es un tono marrón cálido, elegante y versátil que evoca sofisticación y naturalidad, elegido como color del año”. Además, esta Inteligencia Artificial precisa que “su popularidad se debe a su capacidad para transmitir calidez y confort, su adaptabilidad a la moda y belleza, y su versatilidad que permite combinarlo en diferentes estilos, desde los más casuales hasta los más formales”.

De todos modos, la IA ofreció un listado con los colores más destacados para el cierre del 2025:

