¡Sí se murió el amor! Cristian Castro da su versión sobre el final de su relación
¿En verdad se acabó todo por una fan? ¿Él fue el culpable de que terminaran? Cristian Castro da su versión del por qué acabó su relación con Mariela Sánchez.
Cristian Castro, quien días antes habría confirmado que se casaría con Mariela Sánchez, dio su versión del por qué terminó su relación. ¿En verdad se acabó todo por una fan? ¿Él fue el culpable de que terminaran? Aquí los detalles.
