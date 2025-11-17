Este fue el video que publicó el influencer “El Jerry” antes de ser asesinado

La tarde de este domingo se tiñó de luto en Culiacán luego de que un grupo armado asesinara al influencer Gerardo Moya, conocido popularmente como “El Jerry”. Mientras la investigación avanza, muchas miradas se han centrado en el último video que compartió en sus redes sociales.

El asesinato de “El Jerry” se produjo a plena luz del día cuando se movilizaba en su camioneta junto a otro joven que fue identificado como Gustavo “N”. La investigación tiene una hipótesis que apunta a un crimen en medio de la disputa entre bandas por el Cártel de Sinaloa.

¿Cómo murió el influencer “El Jerry”?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), el influencer y su acompañante se movilizaban en una camioneta GMC Sierra tras haber salido de un autolavado cuando, en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, fueron interceptados por un vehículo del cual descendieron unas cuatro personas armadas.

Captura redes sociales

Sin mediar palabras, los sujetos comenzaron a dispararles con armas largas y tras una lluvia de balazos se dieron a la fuga. “El Jerry” y Gustavo “N” quedaron dentro del rodado que permanecía encendido. Cuando el personal de la Cruz Roja llegó confirmó que ambos habían muerto a causa de las heridas de bala.

¿Cuál fue el último posteo de “El Jerry”?

Mientras la investigación avanza, muchas miradas se dirigieron a las redes sociales de “El Jerry” en donde el joven de 25 años había compartido un breve video en formato de historia. En las imágenes se puede ver el interior de su camioneta, dos latas de cerveza que estaban consumiendo y a su acompañante con el móvil en la mano.

Además, se puede escuchar el corrido “Entre Pancho y Pancho”, de Arley Pérez, una canción que hace alusión directa a “Los Ántrax”, facción de la Mayiza del Cártel de Sinaloa. Este posteo sumado a otros en donde el influencer se muestra con armas y ostentando una vida de lujos, hacen suponer que su asesinato estaría relacionado con los conflictos que existen en este cártel mexicano.