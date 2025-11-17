¿Dónde colocar la Nochebuena, según el Feng Shui?

Con la llegada de la Navidad, es usual que los hogares se llenen de la planta Nochebuena, un ejemplar característico de la celebridad, que finalmente podemos encontrar en múltiples presentaciones y tonalidades, siendo un gran elemento que podemos colocar para decorar nuestro hogar.

Inclusive en Nochebuena, las familias de México hacen su donativo [VIDEO] Inclusive en Nochebuena, las familias de México continúan haciendo sus donativos para hacer felices a millones de niños en este próximo día de los reyes magos.

El Feng Shui es un conjunto de normas sencillas, con las cuales podemos lograr un equilibrio energético en el hogar. Dichas normas también son capaces de explicarnos dónde colocar la planta navideña, es así que te diremos qué es lo que dice al respecto.

¿Dónde poner la Nochebuena?

La realidad es que podemos colocar la Nochebuena en cualquier lugar de la casa, pero dependiendo en qué punto cardinal lo ubicamos, podremos atraer todo tipo de energía al hogar con diversas intenciones. Esto es lo que puedes atraer, dependiendo cada zona, según el Feng Shui:

Sureste: Riqueza y abundancia

Este: Salud familiar

Sur: Fama y reconocimiento

Suroeste: Fortalecer el amor y las relaciones

Es importante aclarar que, además de colocarla en esos espacios cardinales, debemos mantener la planta en buen estado para poder activar sus poderes espirituales; de lo contrario, al tener un ejemplar en malas condiciones, nos arriesgamos a atraer la pobreza.

¿Cuál es el significado de la Nochebuena?

La Nochebuena, además de ser un ejemplar típico de las fiestas, se destaca por simbolizar la pureza, la paz y la abundancia, convirtiéndose en un ejemplar que es indispensable durante las celebraciones navideñas, donde el amor y la convivencia reinan en las cenas familiares.

Por otro lado, al tener simbolismos tan fuertes, es común que las personas opten por darla como un regalo, ya que simbólicamente le estás deseando la abundancia y la paz a la persona que lo recibe. Siendo un regalo importante que le puedes otorgar a tu familia y amigos.

Ahora ya sabes en qué zonas y espacios de la casa puedes colocar la planta navideña, no olvides darle los cuidados correspondientes para que se mantenga en perfectas condiciones por más tiempo y pueda traer las propiedades energéticas del Feng Shui. Dinos, ¿en dónde planeas ubicarla?