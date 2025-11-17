Guía paso a paso para levantar una queja si no me pagan el aguinaldo

El aguinaldo está cada vez más cerca, y aunque existen personas o jubilados que ya recibieron esta prestación en los últimos días, aún existen trabajadores que siguen sin recibirlo. Por tal motivo, aquí conocerás una guía paso a paso de lo que debes hacer si no te lo entregan.

El aguinaldo es una prestación por ley que las empresas o los patrones están obligados a dar para no cometer una falta legal. Ante este hecho, debes saber que si no lo reciben estás amparado bajo ciertas instituciones que pueden ayudarte a este proceso de fin de año.

¿Qué hacer si no me entregan el aguinaldo?

Como sabes, el aguinaldo es uno de los derechos más importantes que cada trabajador tiene al cierre del año, por lo que estos tienen derecho a recibirlo sin importar si se contrató bajo nómina, si laboró en la empresa durante el año y ya no está ahí o si es registrado de manera eventual.

Lo primero que puedes hacer si es que no recibes tu aguinaldo es solicitarlo directamente al patrón, pues en ocasiones este pago puede estar retrasado por cuestiones administrativas. Si el problema no es este, entonces tienes la oportunidad de acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Este organismo ofrece asesoría gratuita y representación legal para cualquier tipo de problema relacionado con el aguinaldo, por lo que la alternativa es llamar al 800 911 7877. Luego de iniciar un proceso de conciliación normalmente el problema se arregla, pero si no es así será necesario presentar una demanda laboral ante el tribunal.

¿Cuándo es el último día para la entrega del aguinaldo?

Recuerda que tu empresa o patrón tiene a más tardar el 20 de diciembre para entregarte el monto correspondiente al aguinaldo 2025. En caso de no hacerlo, cometerá una falta administrativa y tendrás la capacidad de seguir los pasos que se mencionaron anteriormente para recibir tu monto económico.